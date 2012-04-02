Податок на розкіш вдарить по власниках старих авто

Про це «Комментариям» розповів Директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting Олег Омельницький.

«В основному під податок потраплять старі машини, з об`ємом двигуна від 3,5 літра. А ось преміальні розкішні автомобілі, в них є версії, які не потраплять в цей податок, той же Range Rover Sport з 3-х літровим турбодизелем, він не потрапить під податок. Складно пояснити населенню, чому таке авто не вважається розкішшю, а хтось на не преміальному автомобілі, наприклад, Nissan Partol, і він буде платити цей податок », - стверджує експерт.

За його словами, помилка урядового законопроекту в тому, що за основу оподаткування було взято об`єм двигуна авто, в той час як у світі орієнтуються на потужність машини або її ціну в автосалоні.

Нагадаємо, згідно з проектом Мінсоцполітики про податок на розкіш, власники авто платитимуть 20% від мінімальної зарплати (з 1 квітня 1094) за кожні 100 куб см. За автомобіль старше 5 років доведеться виплатити 80% податку, за авто віком 10-15 років - 50% податку, а за авто старше 15 років - 20%. Під оподаткування потрапляють машини з об`ємом двигуна понад 3,4 тис см куб.