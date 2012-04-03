Чоловіків, які очікують дитину, чекає зустріч з психотерапевтом

Як повідомили кореспонденту УНІАН організатори акції, в її рамках відбудуться майстер-клас для дітей з розпису великодніх писанок, заняття для вагітних, казкотерапія для батьків. Автори книг для дитячої аудиторії розповідатимуть батькам, як привчати своїх дітей до самостійного читання та привити їм любов до літератури. Також буде визначено переможців фотоконкурсу «Родинні читання».

Під час «Тижня сім’ї в очікуванні дитини» ще відбудеться майстер клас із слінгоносіння, обмін досвідом багатодітних мам, лекції у навчальних закладах за популяризацію народжування дітей та відмову від абортів.

Для чоловіків передбачена зустріч з психотерапевтом, який готуватиме їх до змін, які чекають на них із набуттям статусу батька.

Завершаться заходи у суботу розважальною програмою із конкурсами та призами. Зокрема організатори обіцяють конкурси на найсмачнішу випічку та найкреативніший малюнок на животах вагітних жінок.

Організували заходи, які пройдуть в рамках Тижня дитини, благодійний фонд «Карітас», Школа щасливого материнства св. Анни, БФ «Подоляни», громадська організація «Центр щасливого батьківства та материнства».