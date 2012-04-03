Сьогодні влада і ЗМІ обговорять ситуацію зі свободою слова

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, засідання буде проведено в прес-центрі ІА «Укрінформ».

У засіданні робочої групи візьмуть участь представники Адміністрації Президента України, Генеральної прокуратури, МВС, Управління державної охорони, Державного комітету телебачення і радіомовлення, громадських організацій: «Телекритика», Міжнародної організації «Репортери без кордонів» та Інституту масової інформації.

Акредитація представників ЗМІ на засіданні проводиться до 13.00 3 квітня за тел.: 255-63-18, 255-71-40.