Сьогодні влада і ЗМІ обговорять ситуацію зі свободою слова
08:34, 03 квітня 2012Суспільство
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3 квітня, о 16.00 відбудеться засідання Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, засідання буде проведено в прес-центрі ІА «Укрінформ».
У засіданні робочої групи візьмуть участь представники Адміністрації Президента України, Генеральної прокуратури, МВС, Управління державної охорони, Державного комітету телебачення і радіомовлення, громадських організацій: «Телекритика», Міжнародної організації «Репортери без кордонів» та Інституту масової інформації.
Акредитація представників ЗМІ на засіданні проводиться до 13.00 3 квітня за тел.: 255-63-18, 255-71-40.
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