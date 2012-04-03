Експерт вважає, що західний бізнес зробив ставку на Київ

Голові КМДА Олександру Попову і його команді вдалося представити Київ закордонному бізнесу якнайкраще, вважає керівник Інституту медіа-моделювання та політико-економічного аналізу «Перспектива» Євген Черненко. Про це пише "Обозреватель".

На думку експерта, головним підсумком форуму стало те, що міській владі вдалося переконати бізнес у серйозності намірів і готовності проводити в столиці політику сприяння розвитку бізнесу.

«Підписання договорів щодо проектів – важливий момент. Але все-таки це деталі. Найважливіше – сам факт того, що серйозний бізнес прийшов до Києва. Повірте, ці люди вміють прораховувати ризики і будь-які обіцянки й гарантії влади ділять мінімум на два. Те, що Попову і команді вдалося залучити до Києва інвесторів, говорить про впевненість бізнесу в тому, що політика влади Києва буде незмінною довгі роки. По суті, це своєрідна ставка західного бізнесу на Попова», – вважає Євген Черненко.

На думку експерта, інвестори, приймаючи рішення вкладати в розвиток української столиці, враховували мінімум три чинники: якість підготовлених проектів, політичні та економічні прогнози для України та аналогічні прогнози для Києва. «Думаю, деяка невизначеність щодо економіки Україні, пов`язана з невирішеними питаннями щодо газу і співпраці з МВФ, була компенсована в розрахунках інвесторів упевненістю в економічному зростанні й політичній стабільності в Києві. Природно, важливу роль зіграла якісна підготовка проектів, про що вже неодноразово говорили й експерти, й самі інвестори», – зазначив експерт.

Нагадаємо, що 29 березня в Києві пройшов Київський міжнародний інвестиційний форум, за результатами якого було підписано шість меморандумів про співпрацю і наміри реалізувати інвестиційні проекти, загальний обсяг яких становить 30 млрд грн.