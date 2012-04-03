У Луганській області водою залиті шість доріг і два мости

У Луганській області через підняття рівня води в річках все ще закрито рух транспорту шістьма дорогами, залито два низьководні мости.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС України в Луганській області.

За оперативними даними, закрито рух транспорту дорогами місцевого значення: Старобільськ-Луганськ-Донецьк-Дмитрівка; Співаківка-Айдар-Миколаївка; Старобільськ-Луганськ-Донецьк-Маловенделівка; Петренкове-Штормове, під`їзд до бази відпочинку «Айдар»; Шульгинка-Кам’янка-Малохатка і Титарівка-Старобільськ-Луганськ-Донецьк.

Нагадаємо, що станом на 30 березня в Луганській області через підняття рівня води в річках було закрито 11 автодоріг.

У Луганську залишаються підтопленими 15 присадибних ділянок.