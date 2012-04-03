Власників трикімнатних квартир хочуть змусити платити податок на розкіш

Чиновники під керівництвом міністра фінансів Юрія Колобова розробили новий законопроект щодо податку на розкіш. Цей документ повинен замінити проект, запропонований в листопаді віце-прем`єр-міністром соціальної політики Сергієм Тігіпком.

Як повідомляє «Коммерсантъ-Украина», насамперед у Мінфіні вирішили відредагувати норми податку на нерухомість, переглянувши базу оподаткування - з житловї на загальну площу. При цьому буде змінено перелік нерухомості, з якої не потрібно платити податок: наприклад, якщо на присадибній ділянці поряд з будинком знаходяться об`єкти нежитлової нерухомості, призначені для утримання домашніх тварин або зберігання садового інвентаря. Але ця норма буде працювати, тільки якщо будинок є постійним місцем проживання громадянина.

"Люди не реєструються на своїх дачах, тому один цей пункт призведе до введення податку для сараїв і тимчасових споруд. У той час як господарські будови на територіях елітних садиб, такі як стайні, приміщення для охорони, тенісні корти, більярдні, сауни, приватні зоопарки , не будуть обкладатися податком ", - відзначили в службі віце-прем`єра Тігіпка.

Також в Мінфіні вважають розкішшю квартири загальною площею понад 120 кв. м і будинки від 250 кв. м (тоді як Тігіпко пропонував 200 кв. м і 400 кв. м відповідно).

Податок на розкіш буде платити власник житлової нерухомості незалежно від кількості проживаючих у квартирі або будинку людей, а також їх соціального статусу. "Всі житлові будинки, які будувалися після 1995 року, підпадають під цю категорію, тому що їх невигідно було будувати площею менше 250 кв. м", - каже генеральний директор компанії Global Solutions Сергій Тумасов.

З додатковим податковим пресом зіткнуться і мешканці багатоквартирних будинків - як старого планування, так і новобудов. "З 2003-2004 років, коли почався будівельний бум, девелопери почали зводити будинки, в яких частина квартир, площею 120 кв.м і більше, мала по три-чотири кімнати", - зазначає він. Від сплати податку не буде звільняти навіть наявність невиплаченого іпотечного кредиту.

Податок на розкіш буде стягуватися з літаків, суден і вертольотів - 1% вартості, але не буде поширюватися на коштовності, хутра, дорогі мобільні телефони, годинники та зброю.

Корекції піддалася і система стягування податку на розкіш з автомобілів - планка об`єму двигуна знижена до 3 тис. куб. см з запропонованих раніше 3,4 тис. куб. см. Хоча застосовуватиметься понижуючий коефіцієнт в залежності від віку машин - від нових (1) до семирічних (0,2). Платити податок доведеться і власникам мотоциклів з об`ємом двигуна 800 куб. см (але не старше 7 років), водних суден потужністю 75 кВт (не більше 20 років), літаків і вертольотів. Податок запропоновано обчислювати виходячи з їх оціночної вартості, але не менше 2% МЗ за кожен кв. м площі, куб. см двигуна або кг льотної маси.

У Мінфіні розраховують, що додаткові доходи держбюджету від введення податку на розкіш складуть 900 млн грн. На думку економістів, ініціативи уряду збільшать кількість платників податку, але не за рахунок багатих українців, а завдяки поширенню податку на громадян із середнім доходом.

"Престиж автомобіля полягає не в обсязі двигуна, а в його марці. Адже є машини з об`ємом 3 тис. куб. см, що купуються середнім класом. Тому логічніше прописати саме марки автомобілів, які підпадали б під дію податку", - вважає старший економіст центру "CASE-Україна" Володимир Дубровський.

"Багатих він не торкнеться, тому що в Україні в них нічого не зареєстровано, або все записано на юридичних осіб, тому за підвищеними ставками потрібно обкладати і компанії. А податок торкнеться тих громадян, які мають легальні доходи і реєструють майно на себе, а не шукають схеми ухилення ", - резюмує Валерій Гладкий.