Комунальники Донецька хочуть штрафувати власників тарілок «від відчаю»

Про це сьогодні заявив міський голова Олександр Лук'янченко.

«При встановленні цих приймаючих пристроїв наноситься серйозна шкода покрівлі», - заявив мер. Як повідомляють «Коментарі», мер вважає, що працівники житлово-експлуатаційного управління пішли на штрафні заходи «оскільки доведені до відчаю».

Раніше в центрі Донецька з’явилися оголошення з вимогою до жителів демонтувати супутникові антени.

Такі оголошення з'явилися на стінах будинків і в під'їздах Ворошиловського району міста.

На добровільний демонтаж «тарілок» мешканцям будинків був відпущений термін до 1 квітня 2012 року. Супутникові антени, які не будуть зняті добровільно, ЖЕУдемонтує «як нічийний металобрухт», а на їх власників комунальники складуть акти про адміністративне порушення для стягнення штрафу у розмірі 500 грн.