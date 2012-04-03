Україна отримала «двійку» за інвестпривабливістю від ЄБА

Як повідомили УНІАН в ЄБА, індекс інвестиційної привабливості України знижується вже третій квартал поспіль.

За інформацією ЄБА, сприйняття інвесторами ринку України продовжує залишатися негативним. Так, на запитання, чи спостерігали респонденти якісь позитивні зміни в інвестиційному кліматі упродовж останніх трьох місяців, 77% респондентів відповіли, що ніяких змін на краще не відбулося.

Водночас, інвестори відзначили ряд негативних тенденцій, які сьогодні спостерігаються в економіці України. Так, зокрема, 26% опитаних вважають, що політична ситуація в країні є тим чинником, який робить Україну непривабливою для інвесторів. "Резонансне ув‘язнення колишнього прем'єр-міністра вплинуло на відносини України з ЄС не кращим чином, парафування і підписання Угоди про зону вільної торгівлі і Угоди про асоціацію значно затрималося", - наголошується в повідомленні ЄБА.

Респонденти також відзначили проблеми, що пов'язані з податковою системою і новим Податковим кодексом (25% опитаних), посиленням тиску з боку державних структур і зарегульованістю ринку (18%). Серед інших чинників, які значно ослабляють довіру інвесторів до України, - корупція (15%), недосконале правове середовище (11%), непрозорість судової системи (5%), технічні бар'єри у процесі митного оформлення і відшкодування ПДВ - 13% і 7% опитаних, відповідно. 5% респондентів зіткнулися з проблемами під час отримання банківських кредитів і позик.

Втім, настрої і прогнози респондентів щодо другої хвилі рецесії (58%) стали більш оптимістичними порівняно з попереднім опитуванням (69%).

За словами президента ЄБА Томаша ФІАЛИ, опитані представники компаній - членів асоціації не змогли дати позитивні оцінки бізнес-клімату в першому кварталі 2012 р., незважаючи на те, що на глобальному рівні в економіці спостерігається деяке поліпшення. "До всіх існуючих проблем інвестклімату України додалося погіршення в деяких макроекономічних аспектах - відносини з МВФ, гальмування євроінтеграції і газові відносини з Росією", - зазначив Т.ФІАЛА.