Прес-конференція з приводу I Міжнародного молодіжного форуму «Leadership in health»

5 квітня о 11.30 в УНІАН відбудеться прес-конференція з приводу проведення Першого Міжнародного молодіжного форуму «Leadership in health» – заходу, присвяченого популяризації активного здорового способу життя, як основи побудови успішної кар’єри.

Учасники прес-конференції: володар титулу «Найсильніша людина світу» Василь Вірастюк; президент «Парку Київська Русь» Володимир Янченко; президент Союзу молоді «Київська Русь» Святослав Лешик, ректор Академії адвокатури України Тетяна Варфоломеєва.

Учасники прес-конференція розкажуть про те, як ефективно донести молоді, що активний спосіб життя сприяє досягненню особистого успіху, допомогає у бізнесі, та у створенні щасливої сім’ї.

Акредитація: (067) 263-30-24, odzenenko@gradkiya.com.

*** Метою Першого Міжнародного молодіжного форуму «Leadership in health», що відбудеться 7 квітня 2012 року в Академії адвокатури України, є виховання здорової успішної молоді, лідерів та повноцінних членів суспільства.