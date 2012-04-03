Монтажник народився у сорочці: впав з 25-метрової висоти і залишився живий
18:59, 03 квітня 2012Суспільство
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У Херсоні 52-річний слюсар-монтажник державного заводу «Паллада» оступився і впав з висоти 25 метрів.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі територіального управління Держгірпромнагляду в Херсонській області.
Встановлено, що під час виконання робіт з демонтажу труб баластного відділення №3 на доку, що будується, працівник оступився і впав з висоти 25 метрів.
За інформацією лікарів, потерпілий одержав численні тяжкі травми, зокрема хребта і ребер, але залишився живий.
Територіальним управлінням Держгірпромнагляду створено комісію для спеціального розслідування згаданого нещасного випадку.
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