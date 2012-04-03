Від нардепів вимагають розгляду інциденту із закликом до застосування зброї

Представник в Україні Міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів» Оксана Романюк закликала комітет Верховної Ради з питань свободи слова розглянути на своєму засіданні інцидент, що виник 31 березня між правоохоронцями та знімальною групою «5 каналу» під час акції протесту проти забудови і вирубки лісу в парковій зоні Святошинського району Києва.

Про це О.Романюк сказала під час засідання Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів, повідомляє прес-служба Президента України.

Як зазначила представник «Репортерів без кордонів», під час акції протесту заступник голови Святошинського райвідділу міліції підполковник Микола Зева наказав правоохоронцям застосувати зброю. Почувши це, кореспондент «5 каналу» запитав офіцера, проти кого той збирається застосовувати зброю, і у відповідь отримав удар ліктем в обличчя, зазначила О.Романюк.

Вона звернулася до представників МВС з проханням розглянути правомірність дій підполковника міліції.

У свою чергу присутній на засіданні заступник начальника головного слідчого управління МВС України Олег Татаров повідомив, що керівництво МВС призначило службове розслідування цього інциденту.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня понад 100 місцевих мешканців провели акцію проти вирубки дерев у Києво-Святошинському лісопарковому господарстві, де заплановано будівництво.

Місцеві жителі повалили паркан, яким було обнесене місце вирубки. Після цього міліція спробувала затримати одного з учасників акції, що спровокувало сутичку між місцевими мешканцями і міліцією. Під час цієї сутички постраждала знімальна група "5 каналу".

Крім того, один з керівників міліції почав закликати міліціонерів застосувати зброю проти місцевих мешканців.

Зрештою місцевим мешканцям вдалося відборонити затриманого.

Того ж дня прокуратура міста Києва повідомила, що прокуратурою Святошинського району розпочато перевірку фактів, оприлюднених засобами масової інформації про події, що сталися в неділю під час акції проти вирубки дерев у Києво-Святошинському лісопарковому господарстві.