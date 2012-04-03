Коломийський суд на невизначений час призупинив справу про побиття журналіста

Як повідомив кореспонденту УНІАН сам потерпілий, розгляд справи по суті не відбувся, хоча обидва засуджені після відмови брати участь у судових засіданнях приїхали на розгляд. У суді їм вже призначені адвокати-захисники.

Суддя-доповідач у справі Богдана Беркещук повідомила, що Верховний Суд залишив без задоволення заяву одного із підсудних Валерія Карватюка, щоб справу через місцеву фальсифікацію слухали поза межами Коломиї, зокрема в Дарницькому суді м. Києва, оскільки на його території проживають свідки, які можуть підтвердити, що у день нападу інший підсудний Віталій Калюжний безвиїзно працював у Києві на приватних будовах.

На переконання побитого журналіста, знову, вже на третьому році після жорстокого нападу на нього, невідомі режисери розпочали черговий розділ «трилера». За словами В.Дем’яніва, представник державного обвинувачення з коломийської прокуратури Богдан Лейб’юк вніс клопотання, щоб направити В.Калюжного на медичну експертизу й установити його осудність, бо він, мовляв, з 1985 року на обліку в психоневрологічному кабінеті Коломийської центральної райлікарні. «Ніякої ролі вона тепер не зіграє», – заявив підсудний на суді.

«Питання стосовно невмотивованого зволікання й упередженості, чого вже за понад два роки розгляду Фемідою замаху на моє життя хотілося б повністю уникнути, знайшло новий поворот, – зауважив В.Дем’янів. – Спершу невинних посадили, а тепер, так виглядає, шукають правдоподібної зачіпки. Це ще раз свідчить про недолугість досудового й судового слідства. Хіба, цього не було відомо на першому розгляді? Та В.Калюжний неодноразово нагадував про свою забудькуватість, мовляв, закінчив школу-інтернат для неповносправних і є на психоневрологічному обліку».

Після двогодинного перебування в нарадчій кімнаті суддя Б.Беркещук винесла постанову про задоволення прокурорського клопотання і призначення В.Калюжному амбулаторної судово-психоневрологічної експертизи. Її проведуть у спеціалізованому закладі Івано-Франківська, щоб аж тепер дізнатися, чи може підсудний повністю усвідомлювати свої дії та керувати ними. Через те розгляд справи зупинено на невизначений час.

«Усе ніби подається під соусом забезпечити об’єктивний та всебічний розгляд, та не з того боку – вважає потерпілий. – 23 березня була заява Комітету захисту українських журналістів, яка наполягала на виділенні кримінальної справи в окреме провадження і направлення її на додаткове досудове розслідування не у міліцію, а за підслідністю у прокуратуру. Бо вважаю за необхідне використати доказ, що не досліджувався у досудовому і судовому слідстві, відповідно до ст. 171 «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів» Кримінального кодексу України, а також розслідувати злочин, вчинений службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону «Про державну службу».

Довідка УНІАН. 23 березня 2010 р. в місті Коломиї Івано-Франківської області було скоєно замах на життя головного редактора газети «Коломийський вісник» В.Дем’яніва. Унаслідок побиття потерпілий дістав перелом кісток черепа та лівої ноги, а також інші ушкодження, що призвело до інвалідності.

19 квітня 2011 року Коломийський міськрайонний суд засудив учасників побиття В.Дем’яніва до 4 та 7,5 років позбавлення волі.

В.Дем’янів у своїй апеляції до Апеляційного суду Івано-Франківської області наголошував, що «справа розглянута судом поверхово, однобічно, з грубими порушеннями чинного законодавства України, все спотворено та не відповідає фактичним обставинам даної справи. Суд навмисно, щоб приховати недоліки досудового слідства, взяв до уваги тільки ті сумнівні докази, які були вигідні досудовому слідству та суду».

На переконання редактора газети, «засуджені особи не вчиняли проти нього злочинних дій, вони безпідставно притягнуті до відповідальності, їхня вина не доведена ні досудовим, ні судовим слідством».

10 жовтня 2011 року Апеляційний суд Івано-Франківської області розпочав розгляд апеляції В.Дем’яніва на рішення міськрайсуду у справі про його побиття. Потерпілий просив суд направити справу на дорозслідування у міліцію.

Апеляційний суд Івано-Франківської області у справі про побиття редактора газети «Коломийський вісник» В.Дем’яніва 18 листопада 2011 року задовольнив апеляцію потерпілого частково.

Апеляційний суд також вирішив «вирок Коломийського міськрайсуду від 19 квітня 2011 року в частині засудження Валерія Калюжного та Віталія Карватюка за ст.ст. 296 ч.2, 121 ч. 2 Кримінального кодексу України та в частині засудження Калюжного В.О, за ст.342 ч.2 КК України скасувати, а справу в цій частині направити на новий судовий розгляд в той же суд з іншим складом суду. В решті вирок суду залишити без змін».

14 грудня 2011 року Коломийський міськрайсуд розпочав повторний розгляд справи, виконуючи ухвалу Апеляційного суду Івано-Франківської області.

За словами В.Дем’яніва хід повторного розгляду справи у суді свідчать про «невмотивоване зволікання (призначалося вже 7 слухань) й упередженість, чого хотілося б після двох років правоохоронних маніпуляцій уникнути».