Напад на журналістку в нічному клубі розгляне прокуратура

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

За словами керівника редакції публіцистичних програм ICTV Оксани Соколової, після запису інтерв’ю з представником шоу-бізнесу PR-менеджер паблісіті-агенції Олександр Кажиян накинувся на журналістку телеканалу з лайкою і застосував до неї фізичну силу. За словами О.Соколової, мотивом таких дій начебто було невдоволення запитаннями журналіста.

Зі свого боку присутній на засіданні робочої групи О.Кажиян заявив, що не перешкоджав представникам ЗМІ брати інтерв’ю і не завдавав тілесних ушкоджень журналістці, а лише взяв її за руку в ході розмови.

Заступник генерального прокурора Віктор Занфіров повідомив, що Генеральна прокуратура взяла зазначений інцидент на контроль, але наразі ще не завершені дослідчі перевірки. За тиждень, сказав В.Занфіров, буде прийнято відповідне рішення щодо порушення чи непорушення кримінальної справи за даним фактом.