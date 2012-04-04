МОЗ: Найменше дітей народжують на сході України

Найменше дітей народжують у східних областях України.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я України, за рівнем народжуваності області України поділяються на три групи.

Перша - це депресивна щодо дітородної активності, до якої належать східні області. Для них характерна наднизька народжуваність, яка й наполовину не забезпечує відновлення чисельності населення. Це - Донецька, Луганська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Полтавська області, зазначають у МОЗ.

Друга група - це західні регіони, де відносно високі показники народжуваності. Для них характерні порівняно високі сумарні коефіцієнти народжуваності - 1,2–1,6 дитини на одну жінку. У МОЗ підкреслили, що у західних областях ще зберігаються традиції дводітності, найменші в Україні показники поширеності абортів, удвічі нижча (за загальноукраїнський рівень) частка позашлюбної народжуваності.

До третьої групи, наголошують у відомстві, належать демографічно старі області центру та півночі, в яких показники народжуваності та відтворення населення - на рівні середньоукраїнських.

У МОЗ також пояснили, що зниження народжуваності, втрата традицій багатодітності – фундаментальна тенденція сучасності. Демографічна ситуація в економічно розвинутих країнах теж характеризується падінням народжуваності до низького рівня, але воно супроводжується значним підвищенням середньої тривалості життя, що стримує депопуляцію, пояснили у відомстві.

У МОЗ наголошують, що Україна ж втрачає щодо подовження життя людини навіть уже завойовані позиції. Основним чинником скорочення числа народжених в Україні стало помітне зниження показників дітородної активності жінок, переконані у МОЗ.

У відомстві поінформували, що у 2011 році дітей народилося на 29,9 тис. більше, ніж у 2007 р. Загальний коефіцієнт народжуваності населення збільшився: від 10,2% у 2007 р. до 11,0% у 2011 р. Підвищення рівня народжуваності за останні п’ять років є передусім наслідком збільшення кількості потенційних матерів – жінок дітородного віку, народжених у першій половині 80-х років, підкреслили у відомстві.