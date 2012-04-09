У Тернополі відтворили входження Христа у Єрусалим
01:52, 09 квітня 2012Суспільство
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У Тернополі відбулося театралізоване дійство, під час якого відтворили в’їзд Ісуса Христа в Єрусалим.
У Тернополі відтворили входження Христа у Єрусалим, фото 0352.com.ua
Як передає кореспондент УНІАН, у постановці взяли участь понад 200 осіб.
Молоді люди у стародавньому одязі відтворили усі події Вербної неділі. Вони пройшли центральними вулицями міста від храму Успіня Пресвятої Богородиці до собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Частину шляху 12-ти апостолів та Ісуса, який їхав на віслюку, діти з марійських дружин встеляли пелюстками троянд.
Після приходу процесії до собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці у церкві відправили службу, яку очолив митрополит Тернопільсько-Зборівської митрополії Української греко-католицької церкви Василь Сименюк.
Після богослужіння відбулося освячення вербових гілок.
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