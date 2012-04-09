У Тернополі відтворили входження Христа у Єрусалим

Як передає кореспондент УНІАН, у постановці взяли участь понад 200 осіб.

Молоді люди у стародавньому одязі відтворили усі події Вербної неділі. Вони пройшли центральними вулицями міста від храму Успіня Пресвятої Богородиці до собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Частину шляху 12-ти апостолів та Ісуса, який їхав на віслюку, діти з марійських дружин встеляли пелюстками троянд.

Після приходу процесії до собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці у церкві відправили службу, яку очолив митрополит Тернопільсько-Зборівської митрополії Української греко-католицької церкви Василь Сименюк.

Після богослужіння відбулося освячення вербових гілок.