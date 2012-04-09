Черкаські енергетики «розжились» за державний кошт 600 тисячами

Як передає корреспондент УНІАН, про це повідомили у прес-групі УСБУ в області.

Працівники СБУ встановили, що у листопаді 2011 року службові особи РЕМ уклали низку угод з київською фірмою щодо розчистки трас повітряних ліній електропередач від зелених насаджень. Виконавши насправді роботи власними силами, посадовці Канівського РЕМ, зловживаючи службовим становищем, підготували фіктивні документи про угоду з підрядником – приватним підприємством, при цьому зазначили завищену вартість робіт. Кошти держпідприємства в сумі понад 600 тис грн були незаконно перераховані на рахунок київської фірми.

Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області було порушено кримінальну справу за фактом розтрати службовими особами державних коштів за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.366 (службове підроблення) КК України.