300 населених пунктів сидять без світла через мокрий сніг і вітер
08:49, 09 квітня 2012Суспільство
2640 0
У шести областях України через негоду знеструмлено 300 населених пунктів.
Без світла залишилися 300 населених пунктів
Сьогодні вночі внаслідок несприятливих погодних умов (налипання мокрого снігу, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 300 населених пунктів у шести областях України.
Як повідомляє прес-служба МНС, без електропостачання залишилися у Хмельницькій області 179 населених пунктів, у Чернівецькій – 53, у Вінницькій - 38, у Київській – 20, у Тернопільській – 7, у Житомирській – 3.
До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter