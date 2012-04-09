Субота, 28 квітня, в Україні буде робочим днем

У зв’язку із святами Великодня та 1 травня в Україні вихідним буде понеділок 16 квітня, а робочою – субота 28 квітня.

Згідно з Кодексом законів про працю, якщо святковий день співпадає із вихідним, вихідний переноситься на наступний день після святкового. У зв’язку з тим, що Великдень у 2012 році припадає на неділю, 15 квітня, понеділок, 16 квітня, буде не робочим.

Крім того, уряд у листопаді 2011 року схвалив розпорядження про перенесення робочих днів у зв’язку зі святами у 2012 році. Згідно з документом, у зв’язку зі святкуванням 1 травня робочий день перенесено з понеділка, 30 квітня, на суботу, 28 квітня.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін своїм розпорядженням призначив чергових міністрів на вихідні дні 14-16 квітня.

Зокрема, з метою вирішення невідкладних питань на 14 квітня черговим призначено міністра культури Михайла Кулиняка, на 15 квітня – міністра юстиції Олександра Лавриновича, на 16 квітня – віце-прем`єр-міністра, міністра інфраструктури Бориса Колеснікова.