Чиновниця привласнила 10 тисяч, призначених для операції 5-річній дитині

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, цей заклад соціального захисту створений для дітей віком від 3 до 18 років, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги.

Як встановили співробітники УСБУ, чиновниця регулярно привласнювала і витрачала на власні потреби кошти, призначені для вихованців закладу.

Зокрема, у 2011 році вона привласнила благодійні 10 тисяч гривень, які були виділені 5-річному хлопчику для проведення операції з видалення катаракти у Київській офтальмологічній лікарні «Центр мікрохірургії ока».

Крім того, упродовж минулого року чиновниця неодноразово привласнювала преміальні, які під загрозою звільнення у повному обсязі повертали її підлеглі.

Овруцька міжрайонна прокуратура стосовно чиновниці порушила кримінальну справу за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.