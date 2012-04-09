У Харкові зі «швидкої» викрали кардіограф

У Харкові з машини швидкої допомоги невідомі викрали кардіограф і сумку з ліками.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, крадіжка сталася на території лікарні № 31. Правоохоронці здійснюють оперативно-розшукові заходи з розшуку злочинців. Слідчий відділ райвідділу міліції вирішує питання про порушення кримінальної справи за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

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