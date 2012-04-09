Українцям нагадують, що «МММ-2011» - поза законом

Про це йдеться в роз'ясненні голови Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Андрія Стесевського, розміщеному на офіційному сайті комісії.

Роз'яснення надається у зв'язку з поширенням останнім часом рекламних матеріалів компанії «МММ - 2011».

«Інформація про юридичну особу під назвою «МММ-2011» до Державного реєстру фінансових установ, який ведеться Держфінпослуг, не вносилася, статусу фінансової установи така особа не набувала, відповідних ліцензій не одержувала», - говориться в роз'ясненні.

Так, українським законодавством передбачається, що фінансові послуги надаються фінансовими установами, які повинні бути внесені до відповідного реєстру.

«Діяльність з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб, а також страхова діяльність може здійснюватися лише після одержання ліцензії», - наголошується в повідомленні комісії.

Як повідомляв УНІАН, з початку осені 2011 року в Києві та регіонах України почали з'являтися яскраво-оранжеві біл-борди, на огорожах і тротуарах – написи фарбою, що рекламують фінансову піраміду «МММ-2011».

Організатором піраміди виступає Сергій Мавроді, засновник подібного товариства в Росії в 1990-х роках. Тоді «МММ» збирала внески населення, обіцяючи високі відсотки від прибутку. Виплати здійснювалися лише за рахунок коштів, що вносилися новими учасниками піраміди. Але незабаром організація припинила свою діяльність, не повернувши гроші більш як 10 млн. чоловік.

Учасники «МММ-2011» в Україні стверджують, що основні принципи роботи піраміди залишилися такими самими, що й 17 років тому. Проте, українці, за їхніми словами, активно вкладають в піраміду.