Укрзалізниця пустить на електрифікацію ще 16 мільярдів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці» з посиланням на начальника Головного управління електрифікації і електропостачання Віталія Максимчука.

Зокрема, в 2012-2016 рр. «Укрзалізниця» планує електрифікувати ділянку Волноваха-Запоріжжя, яка є частиною електрифікації напряму Кривбас - Донбас, що дозволить інтенсифікувати вантажний рух на напрямі у бік Одеського порту.

Крім того, з 2014 року планується почати створення другого електрифікованого ходу на Крим на ділянці Долинська - Миколаїв - Херсон - Джанкой для підвищення інтенсивності пасажирського руху.

Також «Укрзалізниця» планує електрифікувати напрями Волноваха – Камиш – Зоря - Запоріжжя для вантажного руху для забезпечення перевезень сировини з регіону Кривого Рогу і Запоріжжя на металургійні підприємства Донецького регіону і Маріуполя; Знам’янка - Долинська - Миколаїв - Херсон - Вадим - Джанкой для змішаного руху вантажних і пасажирських поїздів, що є необхідним для створення другого електрифікованого ходу на південь до Криму і портів Чорного моря; Фастів - Житомир - Новоград-Волинський для відхилення руху вантажних поїздів з основного пасажирського коридору на ділянці Фастів - Козятин.

Крім того, планується електрифікація напрямів Миколи - Колосовка, що дозволить разом із електрифікацією ділянок Долинська – Миколаїв – Херсон – Вадим - Джанкой здійснювати вантажні і пасажирські перевезення з Одеси до Криму і на північ країни; Ворожба – Суми - Люботин на напрямі Конотоп – Люботин - Полтава і далі на захід і південь для розвантаження напряму Конотоп – Дарниця - Київ і далі на Львів, а також напрями Красноград - Новомосковськ для впровадження швидкісного руху на напрямі Київ - Дніпропетровськ.

«Рішення про електрифікацію конкретної ділянки ухвалюється з двох причин - або в рамках програми розділення пасажирського і вантажного ходів - для того, щоб підвищити швидкість пасажирського руху. Іншою причиною є електрифікація найбільш вантажонапружених ділянок», - відзначив В.Максимчук.