Нігерійця 6 місяців "маринують" у СІЗО - не можуть знайти перекладача

Як передає кореспондент УНІАН, третє засідання суду мало відбутися сьогодні, але його перенесли на 3 травня.

За словами адвоката О.Сункамі Людмили Гавриш, її підзахисний не міг ознайомитися з матеріалами справи, оскільки вони написані українською і російською мовами, якими він не володіє.

«Утретє зривається судове засідання, оскільки прокуратура як державний обвинувач не може забезпечити судовий процес перекладачем. Ми вважаємо, що досудове слідство було грубо порушене, слідчий не розібрався з усіма його обставинами і неправильно кваліфікував дії О.Сункамі. На мою думку, тут має місце лише самооборона з його боку. Він захищався від нападаючих, а не намагався їх убити», - сказала Л.Гавриш.

За її словами, розгляд справи в суді без перекладача неможливий, бо іноземний громадянин російської і української мови не знає і не зможе відповідати на запитання судді.

«Вимога закону говорить про те, що іноземці повинні бути забезпечені перекладачами в суді і перекладач повинен мати повноваження брати участь у судовому процесі», - сказала Л.Гавриш .

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 квітня, більш як 20 студентів з Африки на мітингу перед будівлею Ленінського райсуду вимагали звільнити О.Сункамі.

За інформацією представника правозахисної організації «Поступ» Ярослава Мінкіна, О.Сункамі перебуває в СІЗО вже шостий місяць.

Він відзначив, що в листопаді минулого року шестеро молодих луганців у під'їзді одного з будинків атакували двох студентів з Нігерії, одним з яких був О.Сункамі. «Нападаючі висловлювали на адресу Нігерії образи на расовому ґрунті, відтак звалили на землю, били ногами і шпурляли в них камінням. О.Сункамі вдалося підвестися, він почав оборонятися шийкою розбитої пляшки. Нападаючі відступили, але коли приїхала міліція, луганська молодь виявилася постраждалою стороною», - сказав Я.Мінкін.

За його словами, слідство пред'явило О.Сункамі звинувачення у замаху на вбивство тих шести за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України.