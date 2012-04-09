Голова меджлісу просить Януковича допомогти православному соборові

Як повідомляє прес-служба Меджлісу кримськотатарського народу, ініціатором такого звернення до Президента став глава Меджлісу, член комітету ВР з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Мустафа Джемілєв.

Сімферопольська міська рада на початку року відмовилася дати землю під будівництво собору «Храм Христа Спасителя» по вулиці Київській неподалік від української гімназії.

«Цей храм, за планами, мав стати духовним центром української громадськості в Криму, - говориться в листі. - Були витрачені значні кошти, пожертвувані громадянами зі всієї України на виготовлення проектно-технічної документації, проекту собору».

Комітет Верховної Ради просить В.Януковича доручити його постійному представникові в Криму створити Раду церков, яка виконувала б функції консультативного органу, щоб уникнути міжконфесійних протистоянь в регіоні.

«Ініціювання М.Джемілєвим звернення на адресу глави держави є для нас величезною моральною підтримкою. Наша церква також зверталися до Президента Януковича. Сподіваюся, що незабаром ця проблема буде благополучно вирішена», - сказав архієпископ Кримський і Сімферопольський УПЦ КП Климент.