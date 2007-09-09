Олександра Абдулова в театрі поки що замінить інший артист (фото)
11:55, 09 вересня 2007Суспільство
1091
Акторові поставили діагноз "рак легенів"
Художній керівник театру Ленком Марк Захаров, який щойно повернувся з Ізраїлю, повідомив, що ізраїльські лікарі поставили відомому акторові Олександру Абдулову діагноз - "рак легенів".
"Я був радий побачити живу, веселу людину Олександра Гавриловича, який знає про свій страшний діагноз, але готовий боротися зі своєю хворобою, - сказав Захаров.
"Нині він перебуває на лікуванні в одній з кращих ізраїльських клінік. За найсприятливішого перебігу хвороби та лікуванні її Абдулов може повернутися на роботу в театр наприкінці сезону. Інший варіант навіть не хочу обговорювати", - зазначив він.
|Сергій Чонішвілі
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter