Прокуратура в упор не бачить синців Завадського

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Києва з посиланням на заступника прокурора Шевченківського району Києва Андрія Мілевського, пише Судово-юридична газета.

Згідно з повідомленням, перевірка не підтвердила викладених у засобах масової інформації фактів, у зв'язку з чим прокуратурою Шевченківського району Києва відмовлено в порушенні кримінальної справи за цим фактом.

Нагадаємо, раніше Ігор Завадський зізнався, що співробітники Шевченківського райуправління 7 годин вибивали з нього свідчення і не допускали адвоката.

Відомого акордеоніста Ігоря Завадського в кінці березня затримали за звинуваченням у розбещенні неповнолітніх. Багато його учнів не вірять в те, що їх учитель міг скоїти ці злочини.

Gazeta.ua