Прокуратура в упор не бачить синців Завадського

10:55, 18 квітня 2012
Суспільство
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Прокуратура не знайшла доказів застосування правоохоронцями тортур до акордеоніста Ігоря Завадського.

Ігор Завадський

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Києва з посиланням на заступника прокурора Шевченківського району Києва Андрія Мілевського, пише Судово-юридична газета.

Згідно з повідомленням, перевірка не підтвердила викладених у засобах масової інформації фактів, у зв'язку з чим прокуратурою Шевченківського району Києва відмовлено в порушенні кримінальної справи за цим фактом.

Нагадаємо,  раніше Ігор Завадський зізнався, що співробітники Шевченківського райуправління 7 годин вибивали з нього свідчення і не допускали адвоката.

Відомого акордеоніста Ігоря Завадського в кінці березня затримали за звинуваченням у розбещенні неповнолітніх. Багато його учнів не вірять в те, що їх учитель міг скоїти ці злочини.

Gazeta.ua

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