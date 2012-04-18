Алієв хоче вивести азербайджанський газ на ринок України

Ільхам Алієв заявляє про необхідність спільними зусиллями забезпечити вихід азербайджанського газу на український ринок.

Президент Азербайджану наголосив, що «є гарні перспективи двосторонньої співпраці в енергетичній сфері, зокрема, у частині Південного газового коридору». «Україна має стати частиною цього проекту. Це було б корисним з політичної та практичної точки зору», - сказав він.

Також він висловив думку про доцільність активізації переговорів між Україною та Євросоюзом щодо різних аспектів транзиту газу до Європи.

При цьому І.Алієв наголосив на важливості інфраструктурного забезпечення нових енергетичних проектів.

У свою чергу В.Литвин висловив переконання, що подальшому розвитку українсько-азербайджанської співпраці сприятиме практична реалізація спільного проекту щодо організації поставок азербайджанського скрапленого природного газу до України. У цьому контексті В.Литвин зазначив, що підписання відповідної міжурядової Угоди стане важливим аспектом розвитку взаємин між Україною та Азербайджаном.

За словами В.Литвина, активна енергетична політика Азербайджану, плани щодо реалізації масштабних енергетичних проектів у Чорноморсько-Каспійському регіоні створюють нові можливості для українсько-азербайджанської співпраці.

Також голова Верховної Ради зазначив, що комплексний підхід до вирішення питань співпраці в енергетичній сфері, серед іншого, сприятиме забезпеченню безпеки в регіоні.