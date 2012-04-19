Сьогодні вдень Янукович очолить економічні реформи

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

У четвер, 19 квітня, о 14:30 під головуванням Президента України Віктора Януковича відбудеться засідання Керуючої ради Комітету з економічних реформ (Адміністрація Президента України, вул. Банкова, 11). Акредитація представників ЗМІ проводиться до 12:00 19 квітня за тел. (044) 255-63-18, 255-77-71.

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