Прокуратура не виявила фактів реалізації зброї заводом «Радіоприлад»
Прокуратура не виявила фактів реалізації зброї Запорізьким державним підприємством «Радіоприлад», на якому виявили партію пістолетів «Хортиця», котрі незаконно виготовлялися на цьому підприємстві з 1995 року.
|Міліція знайшла на заводі 81 пістолет ”Хортиця”, фото eragun.org
У заяві прокуратури також стверджується, що згідно з висновками Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУ МВС України в Запорізькій області, де проводилася експертиза виявленої міліцією на держпідприємстві зброї, «вилучені пістолети «Хортиця» відносяться до вогнепальної зброї».
Розслідування кримінальної справи, порушеної міліцією у зв`язку з виявленням на ДП «Радіоприлад» партії зброї, взяте на контроль прокуратурою області.
«Під час досудового слідства досліджуватимуться всі обставини, пов`язані з виготовленням, використанням і зберіганням пістолетів «Хортиця» на ДП «Радіоприлад», а також встановлена особа, винна в скоєнні цього злочину», - запевнили в прокуратурі.
Як повідомляв УНІАН, 55 пістолетів «Хортиця» калібру 9 мм, 26 пістолетів «Хортиця» калібру 5,6 мм і 52 магазини до них були виявлені на території підприємства працівниками спецміліції ГУ МВС України в Запорізькій області 12 квітня.
Слідчим відділення спеціальної міліції ГУМВС у Запорізькій області порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (носіння, зберігання, виготовлення, ремонт, передача або збут вогнепальної зброї), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
*** Пістолети серії «Хортиця» були створені в Україні в першій половині 90-х років конструктором М.Корольовим. Є три основні модифікації цієї зброї.