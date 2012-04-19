Прокуратура не виявила фактів реалізації зброї заводом «Радіоприлад»

Як сказано в переданій агентству УНІАН офіційній заяві прокуратури Запорізької області, «під час дослідчої перевірки, проведеної відділенням спеціальної міліції ГУМВС України в області, на ДП «Радіоприлад» встановлено факт зберігання 81 одиниці пістолетів марки «Хортиця». Встановлено, що дослідний зразок пістолета на підприємстві був виготовлений у 1995 році. Надалі, в період з 1998-го по 2007 рік усього виготовлено 81 одиницю таких пістолетів, які відтоді зберігалися на ДП «Радіоприлад». В ході дослідчої перевірки фактів незаконного використання, реалізації чи розпорядження в будь-який інший спосіб цими пістолетами не встановлено».

У заяві прокуратури також стверджується, що згідно з висновками Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУ МВС України в Запорізькій області, де проводилася експертиза виявленої міліцією на держпідприємстві зброї, «вилучені пістолети «Хортиця» відносяться до вогнепальної зброї».

Розслідування кримінальної справи, порушеної міліцією у зв`язку з виявленням на ДП «Радіоприлад» партії зброї, взяте на контроль прокуратурою області.

«Під час досудового слідства досліджуватимуться всі обставини, пов`язані з виготовленням, використанням і зберіганням пістолетів «Хортиця» на ДП «Радіоприлад», а також встановлена особа, винна в скоєнні цього злочину», - запевнили в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, 55 пістолетів «Хортиця» калібру 9 мм, 26 пістолетів «Хортиця» калібру 5,6 мм і 52 магазини до них були виявлені на території підприємства працівниками спецміліції ГУ МВС України в Запорізькій області 12 квітня.

Слідчим відділення спеціальної міліції ГУМВС у Запорізькій області порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (носіння, зберігання, виготовлення, ремонт, передача або збут вогнепальної зброї), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

*** Пістолети серії «Хортиця» були створені в Україні в першій половині 90-х років конструктором М.Корольовим. Є три основні модифікації цієї зброї.