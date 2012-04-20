Зам головного тернопільського податківця «погорів» на 750 тис хабаря

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури.

Кримінальну справу порушено за матеріалами, зібраними працівниками СБУ, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) Кримінального кодексу України.

Водночас у ГПУ не уточнили, за що саме і від кого посадовець податкової отримав хабар, зауваживши лише, що його затримано і «групою слідчих проводяться невідкладні слідчі дії».

Як передає кореспондент УНІАН із Тернополя, посадовця обласної ДПС було затримано сьогодні вранці.

За словами очевидців, вранці усі входи в адмінприміщення обласної ДПС заблокували правоохоронці в бронежилетах та масках. Невдовзі з будівлі податкової працівники спецпідрозділу вивели людину із заламаними руками. За неофіційними даними, спецоперацію проводили київські правоохоронці.