До вбивства жінка тричі скаржилася до міліції

Як повідомили УНІАН у прес-групі прокуратури Черкаської області, жителька Черкас у 2010 році тричі зверталася до райвідділу міліції з приводу насильства до неї та погроз фізичною розправою колишнім її співмешканцем. Але працівники міліції не вжили усіх можливих заходів, щоб запобігти злочину чи припинити його.

19 лютого 2012 року в одному з лісових масивів Черкаського району колишній співмешканець вбив жінку, вистреливши їй у груди з мисливської рушниці.

Встановлено, що співробітники Придніпровського райвідділу міліції Черкас не провели всебічного, повного та об’єктивного дослідження усіх обставин за заявами жінки.

Прокуратура Черкас порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).