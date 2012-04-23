Уночі відключили перший енергоблок Южно-Української АЕС
22 квітня о 03.03 енергоблок № 1 Южно-Української АЕС було відключено від мережі для проведення капітального планового ремонту.
|Енергоблок № 1 - на капремонті
У повідомленні наголошується, що 23 квітня на атомних станціях України у роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці № 4 Запорізької АЕС 30-ту добу триває капітальний плановий ремонт (ремонт другої системи безпеки). На енергоблоці № 4 Рівненської АЕС - 23-я доба середнього планового ремонту (ремонт другої системи безпеки). На енергоблоці № 3 Южно-Української АЕС - 34-та доба середнього планового ремонту (ремонт першої системи безпеки).
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 970 МВт, РАЕС – 1 770 МВт, ЮУАЕС – 1 470–970 МВт, ХАЕС – 1 940 МВт.
За минулу добу, 22 квітня, атомними станціями вироблено 248,64 млн. кВт/год електроенергії.
Радіаційна, протипожежна і екологічна обстановка на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.