Київський центр серця можуть передати в державну власність

Йдеться про передачу цілісного майнового комплексу на безоплатній основі.

Проект рішення оприлюднив на Facebook депутат Київради Олексій Давиденко.

Документ підготовлено з урахуванням звернення Центру серця (лист від 13.03.2012 р.).

Як інформує депутат, також є звернення комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я за підписом голови комітету Тетяни Бахтєєвої, в якому зазначається, що «наявний нині у центру статус закладу охорони здоров’я комунальної власності міста Києва істотно ускладнює діяльність центру, який фактично виконує функції клініки загальнодержавного значення. Фінансування центру з міського бюджету на медичні вироби за останні 4 роки не перевищувало 10% від загальної потреби, а на сервісне та технічне обслуговування обладнання кошти взагалі не виділялися».

Ініціатори перепідпорядкування Центру серця вважають, що для міського бюджету така високовартісна клініка є великим навантаженням.

О.Давиденко зазначив, що передача медзакладу планується без обговорення з киянами, всупереч забороні ГУ охорони здоров’я м.Києва, Гуманітарної комісії Київради та Міністерства економіки.

При цьому він нагадує, що в будівництво кардіоцентру Київ вклав понад 600 млн грн та виділив землю лікарні швидкої медичної допомоги. На сьогодні кияни мають можливість потрапити на лікування без черги.

Довідка УНІАН. Рішення про будівництво Центру серця було прийнято 2004 року з метою ліквідації черг на проведення операцій на серці. Будівництво центру на вулиці Братиславській, 5-а, розпочалося влітку 2005 року. Центр планувалось відкрити до кінця 2006 р.

Однак, через певні проблеми з фінансуванням, центр відкрили 21 грудня 2007 р. Потреба у фінансуванні на утримання Центру прогнозувалась в обсязі близько 40 млн грн щороку.