ЄС виділив 10 млн євро малому бізнесу «східних партнерів»

Про це йдеться в прес-релізі ЄБРР, переданому агентству УНІАН.

У рамках програм SBS мікро-малим і середнім підприємствам у країнах Східного партнерства, включаючи Вірменію, Азербайджан, Білорусь, Грузію, Молдову та Україну, надається допомога у формі послуг досвідчених бізнес-консультантів.

Виділені кошти дозволять реалізувати в цьому регіоні в 2011-2013 рр. понад 60 проектів EGP і понад 600 проектів BAS, які допоможуть місцевим підприємствам адаптуватися до вимог ринкової економіки.

Програма BAS в Україні почала працювати в 2010 році. Станом на кінець березня 2012 року, в рамках Програми було надано допомогу 118 МСП із залученням 68 консультантів. Більшість клієнтів ведуть діяльність у таких секторах, як виробництво продуктів харчування та напоїв, оптова і роздрібна торгівля, будівництво та інженерні роботи.

Програма EGP працює в Україні з 1996 року. За цей час реалізовано близько 70 проектів у різних секторах економіки. Деякі клієнти Програми EGP змогли трансформуватися в міжнародні компанії, які сьогодні відіграють важливу роль у своїх галузях.