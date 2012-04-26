Газета "Вісник Кременчука" перейшла на російську мову

Про це УНІАН повідомили у секретаріаті міської організації НСЖУ.

Згідно з повідомленням, у минулому номері газети від 16 квітня цього року новини міста і регіону на перших сторінках видання, вперше за багато років існування видання, були надруковані російською мовою.

"Разом з тим варто пригадати, що від дня заснування газети, офіційне видання міськради видавалося державною - українською мовою, - говориться в заяві кременчуцьких журналістів. - Перехід офіційного видання на російську мову може викликати негативні явища в суспільстві, дестабілізацію політичної ситуації в місті».

Журналісти наголошують, що в свідоцтві про державну реєстрацію друкованих ЗМІ газета "Вісник Кременчука" зареєстрована як україномовне видання.

Кременчуцька міська організація Національної спілки журналістів України звернулася до мера Кременчука Олега Бабаєва, прокурора міста Тимофія Кодоле та інших посадовців з проханням вжити необхідних заходів і припинити це порушення.

Газета Кременчуцької міськради «Вісник Кременчука» видається накладом 5000 примірників.