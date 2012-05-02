На Банковій засідатиме штаб із розслідування вибухів у Дніпропетровську
12:59, 02 травня 2012Суспільство
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В Адміністрації Президента відбудеться засідання координаційного штабу з розслідування вибухів у Дніпропетровську.
Завтра, 3 травня, о 17.00 під головуванням Президента України Віктора Януковича відбудеться засідання координаційного штабу, створеного за дорученням глави держави з розслідування вибухів у Дніпропетровську.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, засідання відбудеться в Адміністрації Президента України, вул. Банкова, 11.
Представники ЗМІ запрошуються на 16.15.
Акредитацію журналістів проводить прес-служба Президента 3 травня з 9.30 до 13.00 за тел. (044) 255-63-18.
Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в Дніпропетровську пролунали 4 вибухи, внаслідок яких постраждало 30 осіб, у тому числі 10 дітей.
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