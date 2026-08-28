Критичне маловоддя на річці Дністер: вчені зробили тривожний вимір

До кінця серпня ситуація не покращиться.

До 31 серпня на рiчках басейну Дністра утримається подальше зниження рівнів води до своїх найменших значень за багаторічний період спостережень, місцями – нижче за них. Про це повідомляє у Facebook Чернівецький обласний центр з гідрометеорології.

"При цьому, продовжиться зменшення водності річок до критеріїв маловоддя, на окремих ділянках малих річок до відсутності стоку, що призведе до ускладнення функціонування водогосподарського комплексу регіону (коричневий рівень небезпеки)", - сказано в повідомленні.

Сказано також, що фахівці Тернопільського та Чернівецького обласних центрів з гідрометеорології вчора, 27 серпня, провели спільні вимірювання витрат води на річці Дністер у місті Заліщики з використанням гідрометричних млинків та допплерівського вимірювача швидкості течії Seba RiverRay.

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"За результатами деталізованих вимірювань отримано значення витрати води річки Дністер 23,7 м3/с. Отримані значення витрати води у річці Дністер в районі м. Заліщики є найменшими для відкритого русла річки за весь період спостережень", - наголошують фахівці.

Рекордне маловоддя на Заході України

Як повідомляв УНІАН, Ілля Перевозчиков, заступник начальника відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру розповів агентству, що маловоддя на Заході України цьогоріч б'є всі рекорди, адже ситуація навіть гірша, ніж у першій половині ХХ сторіччя.

Він зазначив, що на річці Дністер ситуація зараз "доволі критична". При цьому додав, що це пов'язано з дефіцитом опадів, тобто це природно "сформована історія" і на Дністрі цьогоріч рекордне маловоддя.

За словами Перевозчикова, за ці півроку в басейні Дністра в Карпатському регіоні (без високогір’я), а також в басейні Західного Бугу (Львівська та Волинська області на межі з Польщею) була зафіксована дуже низька кількість опадів - близько 50-60%.

Він зазначив, що основна небезпека - це дефіцит водних ресурсів, бо, якщо на потреби міста, населеного пункту буде йти не 100% того, що потрібно, а 80%, то це небезпека для споживачів.

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