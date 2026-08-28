Чи залишаться українці без продуктів через удари РФ по складах: відповідь Мінагро

Великий відсоток продовольчих складів торговельних мереж знищено.

Через атаки російських окупантів по складах мереж були втрачені великі обсяги продовольчої продукції. Проте українці не залишаться без продуктів харчування, повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький під час брифінгу з журналістами.

"Це не означає, що українці залишаться без продуктів харчування. Буде змінена логістика, буде постачання з коліс і таке інше. Тобто загрози голоду і системного фізичного дефіциту немає. Про асортимент ми раніше говорили (він буде меншим, – УНІАН). Тут нічого не змінилося. Загрози голоду немає, загрози фізичної наявності базових продуктів – хай не в найближчому магазині, але в доступності для кожного споживача – немає", – пояснює Висоцький.

Назвати кінцеву цифру по площах знищених підприємств в Мінагро не можуть, оскільки це триваючий злочин з боку ворога, додає міністр.

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"Нищать щоночі і вдень – цілодобово. Те, що є релокація в інші місця – так. Те, що є вже прильоти у релоковані місця – це теж, на жаль, правда. Тому, скоріш за все, поки що якоїсь системної і довгострокової альтернативи, окрім переходу на поставку з коліс – попри те, що це набагато дорожче, складніше і довше – немає", – каже Висоцький.

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За даними голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, низка великих компаній, зокрема продуктові мережі "Сільпо" та АТБ, знаходяться на межі зупинки через мільярдні збитки внаслідок атак російських окупантів.

В свою чергу міністр аграрної політики Тарас Висоцький повідомив, що наявних потужностей по виробництву продукції в Україні більш ніж достатньо для того, щоб закрити внутрішнє споживання по кожному з базових продуктів.

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