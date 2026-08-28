Galaxy S27 Pro вперше показали на зображеннях: чим він відрізнятиметься від Ultra

Новинка має стати більш компактною версією Ultra, але без вбудованого стилуса S Pen.

У виданні Android Headlines опублікували якісні рендери Galaxy S27 Pro. Повідомляється, що Samsung планує випустити наступного року чотири флагмани в лінійці Galaxy S27 замість трьох, а модель Pro займе місце між звичайним S27 і S27 Ultra.

Зовні модель Pro повторює "Ультру", яка отримає оновлений дизайн камери. Замість окремих виступаючих кілець навколо об'єктивів виробник перейде до єдиної горизонтальної площини, що нагадує iPhone 17 Pro. Такий дизайн візуально об'єднає моделі Pro та Ultra в одну флагманську лінійку.

Головною зовнішньою відмінністю між двома моделями стане відсутність слота для S Pen. Samsung, судячи з усього, збереже підтримку фірмового стилуса виключно для S27 Ultra, щоб зберегти за ним статус найтоповішого смартфона серії.

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При цьому Galaxy S27 Pro буде помітно меншим за Ultra-модель. Згідно з витоком, "Прошка" отримає дисплей діагоналлю 6,6 дюйма, а її габарити становитимуть 154,06 × 73,77 × 7,95 мм.

Незважаючи на схожий зовнішній вигляд, Galaxy S27 Pro та Galaxy S27 Ultra відрізнятимуться за можливостями зйомки. Очікується, що обидві моделі отримають основний сенсор на 200 Мп та надширококутну камеру на 50 Мп. Однак Pro-версія не матиме більш просунутого телеоб'єктива, як у Ultra. Замість 50-Мп телеоб'єктива з 5-кратним оптичним зумом вона отримає 12 Мп камеру з 3-кратним збільшенням.

Також смартфону приписують процесор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme та акумулятор ємністю 5200 мАг, що трохи менше, ніж очікувана ємність батареї S27 Ultra на 5700 мАг, але все одно більше, ніж у багатьох компактних флагманів.

Офіційна презентація серії Galaxy S27 очікується на початку 2027 року. У Android Headlines вважають, що Galaxy Unpacked відбудеться в лютому, перед MWC.

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