Росіяни вдарили по складу Yasno з обладнанням для сонячних електростанцій

Вціліле обладнання компанія перемістила на інші склади.

Російські загарбники 27 серпня атакували склад з обладнанням для сонячних електростанцій компанії-постачальника електроенергії Yasno. Про це повідомив гендиректор компанії Сергій Коваленко.

"Учора (27 серпня, - УНІАН) внаслідок чергової атаки згорів один із наших складів. На цьому складі зберігалася частина обладнання для сонячних електростанцій. Більшість пошкоджена, і це, звісно, прикро. Але те, що вціліло, ми вже перемістили на інші склади", - ідеться в повідомленні.

За словами Коваленка, працівники складу не постраждали. Наразі компанія оцінює збитки.

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Атаки росіян по логістичних центрах України - останні новини

27 серпня росіяни вчергове атакували низку складів та розподільчих центрів в Київській області. Зокрема, постраждали об’єкти мереж "Фора", Comfy, "Будинок іграшок" та Roshen. Мережі повідомили, що продовжують працювати попри ворожі удари.

Лікеро-горілчаний завод "Хортиця" в місті Запоріжжя зазнав серйозних пошкоджень внаслідок російської атаки. Підприємство зазнало чотирьох влучань, пожежа на заводі тривала щонайменше три години. За оцінками фахівців, він не підлягає відновленню. Загалом було втрачено приблизно 3−4 млн пляшок продукції з виплаченим акцизом.

Також російські війська завдали удару по торговельному центру "Епіцентр" у Запоріжжі. За даними Запорізької обласної військової адміністрації, внаслідок атаки виникла пожежа площею близько 2 тисяч квадратних метрів. Постраждали щонайменше чотири людини.

В ніч проти 28 серпня російські окупанти атакували складські приміщення "Нової пошти" у Білогородській громаді, що на Київщині, та пошкодили виробництво, яке розташоване поруч у Святопетрівському.

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