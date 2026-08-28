Ціна на сливу різко впала: скільки вже коштує кілограм в Україні

Температура повітря сприяла прискореному дозріванню фрукта.

Ціни на сливи в Україні за тиждень впали в середньому на 24%. Наразі вартість фрукта в гурті становить 15-35 грн/кг, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Одним з факторів зниження ціни стала висока температура повітря під час дозрівання слив, яка сприяла прискоренню процесу. При цьому погода негативно вплинула на якість фрукту, що також чинить додатковий тиск на ціни.

Тож пропозиція українських слив на ринку в кінці серпня тільки посилюється. Водночас попит на фрукт з боку закупників залишається обмеженим і виробники змушені йти на зниження ціни.

Відео дня

Зараз сливи в Україні продають в середньому на 24% дешевше, ніж рік тому. Фермери не виключають, що їм доведеться і надалі грати на зниження і зменшувати вартість свого продукту.

Ціни на сливу в супермаркетах України

Сливу в Varus продають по 44,9 грн/кг.

В "Сільпо" слива коштує 49,5 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Тиждень тому на столичних ярмарках можна було знайти доволі дешеві сливи по 35-50 грн за кілограм. Водночас пік сезону таких кісточкових, як персик та абрикос, вже минув. Персик продавали в межах 75-85 грн/кг, абрикос – до 120 грн/кг.

Економіст Олег Пендзин зазначив, що поки українські порти залишаються закритими, вартість низки продуктів буде падати. На внутрішньому ринку надлишок пропозиції через перевиробництво і відсутність можливості виштовхнути товар за кордон.

Вас також можуть зацікавити новини: