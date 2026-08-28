Вакансії на виробництві в Україні: де та скільки платять

Машиністам екскаватора готові платити до 50 тисяч гривень.

В Україні зросли заробітні плати у представників виробничих професій - спеціалісти подекуди подекуди отримують 50 000 гривень. Для порівняння, загальна медіанна зарплата по Україні дорівнює 30 500 грн, йдеться в дослідженні "OLX Робота", яке є у розпорядженні УНІАН.

Зазначається, що найбільш помітно заробітна плата на виробничих професіях зросла у Львівській (+42%), Хмельницькій (+33%) та Закарпатській (+31%) областях. У Київській області та Києві показник зріс на +18% та +23% відповідно.

На вакансії у сфері виробництва фіксували такі зміни, порівняно з липнем минулого року:

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пакувальник +39% – зростання до 28 500 грн;

машиніст екскаватора +25% - до 50 000 грн;

монтажник +25% - до 43 750 грн;

швачка, кравець +20% - до 27 000 грн;

конструктор, Маляр +17% - до 35 000 грн;

зварювальник +14% - до 40 000 грн;

електрик +14% - до 34 250 грн;

різноробочий +10% - до 27 500 грн;

комплектувальник +9% - до 30 000 грн;

токар+5% - до 31 500 грн.

Аналітики зазначають, що зростання зарплат у виробничому сегменті може свідчити про посилення конкуренції роботодавців за кадри. Заробітна плата залишається одним із ключових факторів, що впливає на залучення кандидатів. Бізнес поступово переглядає рівень оплати, адже для більшості виробничих вакансій показник за рік перевищує на 10%.

Де найчастіше шукають спеціалістів

За даними дослідження, найбільш помітно кількість оголошень у сфері зросла уКиївській області - на 24%. Натомість у самій столиці показник зменшився на 12%. На 23% фіксували зростання у Закарпатській та на 18% у Львівській області. Таким чином, ці три регіони стали лідерами за зростанням запиту роботодавців на працівників у сфері виробництва та робітничих спеціальностей.

Позитивною була динаміка у Житомирській (+7%), Івано-Франківській (+6%), Чернівецькій (+4%) та Миколаївській (+4%) областях. У Тернопільській та Одеській зростання кількості оголошень склало 3%, а у Харківській та Черкаській 2%.

Натомість суттєве зниження запиту на фахівців у сфері виробництва та робітничих спеціальностей відбулось у Херсонській області - на 53%. У Сумській падіння порівняно з минулим роком становило 25%, у Полтавській - 15%, у Рівненській та Вінницькій - по 13%, а у Хмельницькій - 11%.

"Регіональні зміни у рівні пропозиції свідчать, що потреба у виробничих кадрах не однакова по країні. Подекуди вагомим фактором є безпекова ситуація, а також – концентрація підприємств. У областях, де бізнес зберігає або розвиває виробництво, конкуренція за спеціалістів стає відчутнішою", - зазначили експерти.

Робота в Україні - останні новини

За даними "OLX Робота", найбільша конкуренція спостерігається у сфері "Реклама/дизайн/PR". В липні 2026 року на одне оголошення спостерігалося майже 37 відгуків.

Крім того, повідомлялося про помітне зростання зарплат в агросфері. Медіанна заробітна плата у сфері сільського та лісового господарства становила 32 500 гривень, а минулого року вона була на рівні 22 000 грн. Тобто за рік заробітна плата збільшилася майже на 48%.

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