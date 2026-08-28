Росія захопить Донбас: WELT розкрив, коли це станеться і що буде далі

Кремль не піде на серйозні переговори про завершення війни до повного захоплення Донбасу. Але Донбас - це проміжна, а не кінцева мета.

Росія може окупувати Краматорськ та Слов'янськ вже на початку 2027 року. Про це повідомляє WELT з посиланням на дані європейської розвідки.

Видання зазначило, що наразі Україна контролює трохи менше п'ятої частини Донеччини. І, на думку журналістів, питання стоїть не в тому, чи здатна Росія захопити цю територію, а в тому, коли це станеться. За даними розвідки, на яку посилається видання, це може статися вже у 2027 році. Втім, як зазначається, ціна цього захоплення може бути величезною.

За даними видання, РФ вже втратила близько 1,4 млн солдатів, з них 450 загиблими й майже мільйон пораненими.

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Журналісти вказали, що хоча темпи наступу РФ і сповільнились, однак назвати це стабілізацією не можна. Оскільки тактично ситуація для Сил оборони в деяких регіонах навіть погіршується.

Допомогти РФ завести свої війська до Краматорська та Словʼянська, на думку аналітиків, може оголошення мобілізації. Зазначається, що російський Генштаб очікує на поповнення армії через 4 місяці після початку мобілізації.

На думку експертів, ключовою стратегією РФ може стати спроба порушити українську логістику до цих міст, що значно зменшить терміни того, наскільки довго Сили оборони зможуть утримувати ці населені пункти.

На думку експертів, на яких посилається видання, Кремль навряд піде на серйозні переговори про завершення війни до повного захоплення Донбасу. Водночас експерти зазначили, що цей регіон може стати лише проміжною метою окупантів.

"Донбас – це проміжна, а не кінцева мета. Метою Росії залишається залучення України до своєї сфери впливу; за даними української розвідки, вже є плани подальших дій щодо Миколаєва, Херсона та Одеси, хоча й без конкретних дат", – вважає військовий аналітик Франц-Стефан Гаді.

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Про те, що РФ може вже до кінця року дійти до околиць Краматорська та Словʼянська раніше повідомляли й українські командири в коментарі Baltic Sentinel. Журналісти зазначали, що це станеться, якщо Україна не направить в регіон додаткові сили.

Водночас військовий експерт Сергій Грабський зазначив, що РФ поспішає, аби встигнути зайти в населені пункти Донбасу до настання осінньої негоди та падіння "зеленки".

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