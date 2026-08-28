Власник мереж 'Сільпо' та 'Фора' скорочує витрати після атак РФ на склади, – ЗМІ

Тільки з початку місяця внаслідок російських атак постраждали 10 великих хабів Fozzy Group.

Через удари російських окупантів по складській інфраструктурі Fozzy Group в компанії прийняли рішення скоротити частину витрат, повідомляє Forbes Ukraine.

Fozzy Group, якій належать великі торговельні мережі "Сільпо" та "Фора", призупинить преміювання та перегляд зарплат. Зокрема в компанії відмовилися від запланованого на осінь перегляду заробітних плат, премій за III та IV квартали, програми добровільного медичного страхування з 1 жовтня та найму на відкриті вакансії.

Натомість в Fozzy Group зроблять фокус на стабілізації поставок. В компанії зазначають, що ці рішення – вимушені та тимчасові.

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"Ми втратили частину логістичної й виробничої інфраструктури та товарних запасів. Водночас суттєво зросли витрати на логістику, адже нам довелося оперативно перебудовувати маршрути й відновлювати ланцюги постачання", – ідеться в заяві пресслужби Fozzy Group.

Тільки з початку місяця внаслідок ворожих ударів постраждали 10 розподільчих центрів Fozzy Group, які забезпечували постачання товарів до магазинів "Сільпо", "Фора", "Thrash! Траш!" і Fozzy. Крім того, російська атака знищила супермаркет "Сільпо" у Кривому Розі.

В ніч на 28 серпня постраждали гіпермаркет Fozzy та виробничі об’єкти компанії у Вишневому.

Удари РФ по продуктовим складам – головні новини

Міністр аграрної політики Тарас Висоцький зазначив, що попри удари російських окупантів по складах торговельних мереж, українці не залишаться без продуктів харчування, але асортимент продукції на полицях магазинів буде меншим.

Раніше голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев оцінив збитки великих компаній, зокрема продуктових мереж, і розглянув можливість їхньої зупинки.

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