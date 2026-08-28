Нова хвиля дефіциту бензину накрила РФ: Україна завдала рекордних ударів по НПЗ

У Москві черги на АЗС уже сягають до 50 автомобілів, а в десятках регіонів РФ запровадили нормування пального.

Росія переживає другу хвилю дефіциту пального. Від початку серпня українські сили щонайменше 21 раз атакували російські нафтопереробні заводи - це рекордний показник за місяць, пише Bloomberg.

У другій половині липня удари по нафтопереробній інфраструктурі тимчасово припинилися, і постачання пального в Росії покращилося. Але пауза виявилася короткою, оскільки нова хвиля українських ударів знову загострила паливну крпизу в РФ.

Дефіцит відчувають навіть у Москві та області - найбільшому й найкраще забезпеченому паливом регіоні країни. За словами місцевих мешканців, черга з 30-50 автомобілів у столиці вже не видається незвичною. У десятках регіонів, від узбережжя Балтійського моря до глибини Сибіру, діє нормування пального. Один глемпінг біля Чорного моря навіть повідомив у соцмережах, що видає гостям каністру бензину.

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Відсутність черги, ймовірно, означає, що на заправці немає пального або його продають за надто високою ціною. Попри дефіцит, водії здебільшого не готові платити близько 100 рублів (приблизно 1,2 долара) і більше за літр бензину на незалежних АЗС, тоді як на заправках великих нафтових компаній, що мають власні НПЗ і прямий доступ до пального, ціна тримається нижче 80 рублів.

Ситуація погіршується, оскільки Україна посилила кампанію проти нафтопереробної галузі, прагнучи перенести наслідки війни на територію Росії, знизити суспільну підтримку військових дій та скоротити доходи від експорту вуглеводнів. Цього місяця Україна вдарила по чотирьох з десяти найбільших НПЗ Росії - заводах, які будувалися для безперебійного постачання пального найгустонаселенішим і найбільш індустріалізованим регіонам країни.

Паливна криза в Росії – останні новини

23 серпня повідомлялося, що на тлі українських ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі паливна криза в Росії загострюється. За найгіршого для Москви сценарію це може призвести до фатальних наслідків для режиму.

Раніше повідомлялося, що ціни на авіагас на Петербурзькій біржі в Росії досягли нового історичного максимуму, перевищивши 120 000 рублів (1446 – 1450 доларів) за тонну.

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