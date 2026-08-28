Нацбанк послабив гривню: офіційний курс валют на останній день літа

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,88 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 31 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,55 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також дещо послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,88 гривні за один євро, тобто гривня втратила 2 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,51/44,56 грн/дол., а до євро - 51,90/51,92 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 28 серпня знизився на 1 копійку і складав 44,87 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,42 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подешевшав на 4 копійки і становив 52,29 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,68 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" не змінився і становив 44,75 гривні за долар, а курс євро також залишився на попередньому рівні і складав 52,35 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,15 гривні, а євро - за курсом 51,35 гривні за одиницю іноземної валюти.

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