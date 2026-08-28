Нацбанк послабив гривню: офіційний курс валют на останній день літа

Національний банк України встановив на понеділок, 31 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,55 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також дещо послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,88 гривні за один євро, тобто гривня втратила 2 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,51/44,56 грн/дол., а до євро - 51,90/51,92 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 28 серпня знизився на 1 копійку і складав 44,87 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,42 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подешевшав на 4 копійки і становив 52,29 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,68 гривні за євро. 

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" не змінився і становив 44,75 гривні за долар, а курс євро також залишився на попередньому рівні і складав 52,35 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,15 гривні, а євро - за курсом 51,35 гривні за одиницю іноземної валюти.

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