Названо найкращі бюджетні смартфони у 2026 році: серед них є навіть iPhone

Головним бюджетним смартфоном спеціалісти назвали Motorola Moto G77.

Експерти Expert Reviews протестували понад 600 смартфонів різних цінових категорій, оцінюючи кожну модель за єдиними критеріями – від якості дисплея, камер і матеріалів корпусу до продуктивності, автономності та програмного забезпечення.

На основі цих тестів автори обрали п'ять найкращих бюджетних смартфонів на ринку, які пропонують оптимальне співвідношення ціни та можливостей. Серед них знайшлося місце навіть для вживаного iPhone.

Motorola Moto G77 – найкращий бюджетний смартфон

Відео дня

Головним бюджетним смартфоном оглядачі назвали Moto G77. Пристрій пропонує AMOLED-дисплей, хорошу автономність і надійні камери за ціною близько 250 євро (∼12 000 грн).

Продуктивність Moto G77 не можна назвати флагманською, але можливостей процесора Dimensity 6400 цілком достатньо для стабільної роботи смартфона у повсякденних завданнях та невимогливих іграх. Також згадується "чистий" досвід Android без оболонок і візуального сміття.

Motorola Moto G56 5G – найкращий варіант до 200 євро

Для тих, хто хоче витратити якомога менше, фахівці рекомендують Motorola Moto G56 5G. Смартфон отримав 6,72-дюймовий екран із частотою оновлення 120 Гц, 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті, основну камеру на 50 Мп і 3,5-мм роз’єм для навушників.

Головною перевагою пристрою стала висока захищеність. Дисплей захищений склом Gorilla Glass 7i, а корпус відповідає стандартам IP68/IP69. Це означає повну пилонепроникність і максимальну стійкість до впливу води.

OnePlus Nord CE 5 – найкращий смартфон за автономністю

Якщо при виборі смартфона на першому місці стоїть час роботи, найкращим варіантом стане OnePlus Nord CE 5. Завдяки енергоефективному процесору Dimensity 8350 у тестах він протримався вражаючі 33 години, помітно випередивши більшість конкурентів у цій ціновій категорії.

Модель також отримала яскравий AMOLED-екран із частотою 120 Гц і високою точністю передачі кольорів. Продуктивності чіпа Dimensity 8350 вистачає для більшості повсякденних завдань, а основна камера на 50 мегапікселів робить якісні знімки при хорошому освітленні.

Poco X7 Pro – найкращий бюджетний смартфон для ігор

Для мобільного геймінгу експерти обрали Xiaomi Poco X7 Pro. Смартфон здатний забезпечувати частоту кадрів понад 60 FPS у вимогливих іграх, тому за продуктивністю конкурує з дорожчими моделями.

Пристрій оснащений 6,67-дюймовим AMOLED-екраном з роздільною здатністю 1,5K і частотою оновлення 120 Гц. За продуктивність відповідає чіп Dimensity 8400 Ultra, а обсяг оперативної пам’яті можна розширити до 12 ГБ. Також смартфон отримав захист за стандартом IP68 та ємний акумулятор на 6000 мАг.

iPhone 13 – найкращий дешевий iPhone

Тим, хто хоче смартфон Apple, але не готовий переплачувати за нову модель, Expert Reviews рекомендує відновлений iPhone 13. Смартфон оснащений 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм, процесором A15 Bionic і подвійною основною камерою. A15 Bionic, як і раніше, забезпечує високу продуктивність, а камера добре справляється зі зйомкою за різних умов освітлення.

Головним недоліком залишається екран із частотою всього 60 Гц і відносно слабка за сучасними мірками автономність, але навіть з цими нюансами iPhone 13 залишається надійним базовим смартфоном на щодень.

Раніше експерти назвали 5 найкращих смартфонів середнього класу, які можна придбати сьогодні. До списку увійшли моделі Google, Samsung, Motorola, Nothing та OnePlus.

Раніше цього місяця Xiaomi відключила популярні смартфони від оновлень – перевірте, серед них може бути ваш

Вас також можуть зацікавити такі новини: