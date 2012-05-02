У Запоріжжі 22-річний хлопець виніс із палаючого балкона двох діток

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС у Запорізькій області, пожежа виникла на балконі другого поверху запорізької багатоповерхівки, де гралися двоє дітей 2-х і 4-х років.

«59-річна бабуся клопоталася по господарству в квартирі, а її двоє онуків опинилися на балконі, де спалахнула пожежа. На допомогу прийшов 22-річний перехожий: хлопець заліз на палаючий балкон і виніс звідти дітей. Услід за ним вийшла й бабуся малюків», - повідомили в управлінні МНС.

На місце події прибули 4 одиниці пожежної техніки й 12 рятувальників, які погасили полум`я.

Внаслідок пожежі постраждала бабуся, яка була госпіталізована з діагнозом «отруєння продуктами горіння». Самі діти, а також хлопець, який їх врятував, не постраждали.

В УМНС припускають, що пожежа на балконі виникла через дитячі пустощі з вогнем.