Посол Ізраїлю подякував Януковичу за студента

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

«Дозвольте засвідчити Вам свою повагу та звернутися з щирою подякою щодо Вашого звернення стосовно затримання та притягнення до відповідальності зловмисників, які скоїли напад на студента релігійного єврейського навчального закладу Арона Гончарова», - йдеться у листі, що надійшов на адресу глави держави з Посольства Ізраїлю.

Посол Ізраїлю висловив переконання, що негайна реакція Президента України «свідчить про глибоке розуміння проблеми ксенофобії та расової нетерпимості і повагу до визнання базових загальнолюдських цінностей».

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Як повідомляв УНІАН, за даними єврейської громади Києва, 25-річного студента київської єшиви було знайдено вранці 8 квітня з проломленим черепом. Трагічний інцидент стався з ним після першої години ночі 8 квітня в центрі Києва на Бессарабській площі. “Швидка допомога” підібрала потерпілого у вкрай тяжкому стані з проломленою головою лише о 7-й ранку 8 квітня.

Пізніше А.Гончарова літаком доставили в медичний центр Тель-Авіва.

У свою чергу Президент В.Янукович зобов’язав правоохоронні органи знайти нападників і притягнути їх до відповідальності, заявивши, що в Україні будуть жорстко присікатися будь-які спроби розпалювання нетерпимості і ненависті.

11 квітня слідчим відділом Печерського райуправління ГУМВС України в Києві було порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчими призначено низку судово-медичних експертиз. Досудове слідство триває.