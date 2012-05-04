Експерти: у 5 регіонах громадськість і влада об'єдналися проти корупції

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили президент Творчого об’єднання «ТОРО» (надає допомогу громадськості у відстоюванні своїх прав та інтересів) - Контактної групи в Україні Transparency International Олексій Хмара; начальник відділу антикорупційної політики Мін’юсту України Олена Смірнова; начальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Вінницької ОДА Юрій Мельник та голова громадської організації «Філософія серця» Юлія Грига.

Як зазначив О.Хмара, сьогодні на національному рівні ухвалено та діє Закон “Про запобігання та протидію корупції”, затверджено антикорупційну стратегію України та Державну програму запобігання і протидії корупції. Проте реальна робота у цьому питанні повинна розпочатися на регіональному рівні і її результати певною мірою залежать від звичайних українців.

Він зазначив, що на цей час кілька областей України з власної ініціативи, залучивши представників громадськості, розпочали роботу над власними антикорупційними програмами.

Так, у п’яти регіонах - м. Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській та Івано-Франківській областях – громадськість та влада об’єдналися, аби підготувати ефективні програми протидії корупції. Причому кожна з областей має власний підхід та бачення цього процесу.

Зокрема, Вінницька область, яка першою в Україні підготувала та ухвалила регіональну антикорупційну програму, бачить боротьбу з корупцією через максимальну участь представників громадянського суспільства в процесі. У Вінниці планується залучити активних громадян до проведення громадянської антикорупційної експертизи діяльності органів публічної влади. У цьому їм допомагатиме “Лабораторія громадських експертиз” та Інтернет-ресурс “Антикорупційний портал Вінниччини”, де кожен зможе знайти інформацію, до кого можна звернутися та хто може допомогти в питання протидії корупції. А в Києві планують створити єдиний телефонний центр - “гарячу” лінію, – куди можна буде заявити про проблему, отримати допомогу та перевірити роботу посадовців. Окрім того, кияни хочуть зробити пункти доступу до інформації про діяльність КМДА в публічних місцях – у школах, бібліотеках тощо. На Івано-Франківщині хочуть зосередитись на контролі за процедурами та використанням коштів в бюджетних установах і влада готова залучити громадськість до контролю за ефективністю використання бюджетних коштів.

Представник Вінницької області Ю.Мельник зазначив, що місцева антикорупційна програма була розроблена ще в 2010 році, але стала “живою” лише після внесення до неї низки пунктів від громадських організацій, які здійснили її моніторинг щодо ефективності передбачених заходів.

У свою чергу Ю.Грига повідомила, що завдяки навчанню з проведення антикорупційної експертизи, яку провело ТО “ТОРО”, “Філософія серця” здійснила моніторинг виконання антикорупційного компоненту Єдиної комплексної правоохоронної програми Вінницької області на 2010-2014 роки. “Нам вдалося привернути увагу обласної ради до фактичного невиконання антикорупційного розділу правоохоронної програми, на реалізацію якої за два роки не було витрачено жодної копійки”, - зазначила вона, додавши, що після цього було створено робочу групу, яка підготувала нову версію розділу “Протидія корупції”, що була сприйнята владою.

За словами Ю.Григи, маючи напрацьований досвід, представники громадської організації поширюють його і в інших областях, зокрема, у Дніпропетровській.

О.Смірнова зазначила, що залучення громадськості до формування та реалізації державної антикорупційної політики є одним із міжнародних стандартів у сфері запобігання і протидії корупції. Ініціативи активістів, зазначила вона, заслуговують на всебічну підтримку, оскільки це дозволяє залучати до формування та реалізації державної антикорупційної політики держави різні верстви населення.

Запрошений до участі в прес-конференції експерт Денис Ковриженко зазначив, що успішність реалізації регіонами власних антикорупційних програм дозволить поширити позитивний досвід протидії корупції на інші регіони, а також врахувати його у державній програмі. “Але для того, щоб цей досвід був успішним, регіональні антикорупційні програми повинні передбачати чіткі індикатори та реалістичні строки їх виконання, орієнтуватися на реальні проблеми та готуватися у тісній співпраці влади та громадськості”, - сказав він.

Зі свого боку МФ “Відродження” надає процесу розробки антикорупційних програм в регіонах фінансову підтримку.